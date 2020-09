Luciana Gimenez posta foto em lugar paradisíaco e faz brincadeira sobre imagem

Aos 50 anos, Luciana Gimenez vem deixando muita ‘novinha’ no chinelo quando o assunto é a boa forma do corpo. A apresentadora do Superpop gosta de compartilhar fotos curtindo lugares paradisíacos ao redor do planeta e dessa vez não foi diferente.

A contratada da RedeTV! postou um clique em seu perfil do Instagram, em um destino paradisíaco chamado São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Na imagem, Gimenez apareceU exuberante e aproveitou para escrever uma mensagem na legenda.

“Quando você some na paisagem…“, disse a apresentadora em tom de brincadeira na legenda do registro. Nos Stories, Luciana fez uma postagem de biquíni e aproveitou para mostrar um dia ensolarado do lugar.

Em recente entrevista à Quem, Luciana Gimenez afirmou que mantém os cuidados com o corpo constantemente e cuida de sua saúde com muita atenção para manter a boa forma, que pode ser conferida nas fotos.

“Sempre cuidei. Mas, sim, lutar contra a idade, porque você vai ficando mais madura, mas as coisas vão meio que (caindo)… A única coisa que tinha que descer e sobe é a gengiva. A bunda poderia subir e a gengiva descer (risos)”, disse Gimenez.

Confira: