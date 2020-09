Lucid Air bate Tesla e tem carro elétrico mais rápido do planeta

Em menos de uma década, a Lucid Motors passou de uma fábrica para produção de baterias elétricas para a fabricante do veículo elétrico mais veloz do planeta, percorrendo 400 metros em 9,9 segundos. Isso o torna mais rápido que o Tesla Model S Performance (400 metros em 10,4 segundos) e tão veloz quanto os carros com motores a combustão Ferrari LaFerrari, McLaren P1, Porsche 918 Spyder, Bugatti Veyron 16.4 Super Sport e McLaren 720S – todos custando mais que US$ 1 milhão.

O novo sedã elétrico Lucid Air se equiparou a alguns dos mais caros carros de combustão interna do mercado.Fonte: FastestLaps/Reprodução

As chamadas “corridas de arrasto” ou “arrastadão”, em que se mede o tempo para percorrer os tais 400 metros (um quarto de milha) são como provas de cem metros rasos do atletismo: o objetivo é conseguir tempos abaixo de dez segundos. Em sua especificação mais “envenenada”, o Lucid Air corre com um motor duplo com 1.080 cavalos de potência e tração nas quatro rodas.

Segundo a empresa, o elétrico leva menos de 2,5 segundos para atingir 100 km/h, contando para isso com duas unidades de acionamento elétrico, uma dianteira e outra traseira, cada uma com 650 cv de potência.

Confira o vídeo registrando o recorde:

Mais velocidade e autonomia que um Tesla

Mês passado, a Lucid anunciou que seu conjunto de baterias de 113 kWh pode garantir uma autonomia de 832 km – 630 km é a maior distância que o Tesla Model S P100D consegue alcançar com uma carga.

A empresa, fundada em 2007, está investindo pesado em carros elétricos de luxo. Para isso, conta com o dinheiro de seu sócio majoritário (67%), o Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita, que tem ativos totais estimados em US$ 382 bilhões. Em sua carteira estão aproximadamente 200 investimentos – inclusive a Lucid Motors.

O lançamento oficial do Lucid Air acontece, com streaming ao vivo, no próximo dia 9, às 20h (horário de Brasília).