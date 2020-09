Lucid Air supera Tesla Model S em novo teste de velocidade

O modelo de testes do sedan elétrico Lucid Air tri-motor superou o protótipo Tesla Model S Plaid, dando uma volta de apenas 1,33 minuto na pista de corrida Laguna Seca, na Califórnia. O último recorde foi estabelecido pelo veículo da Tesla, que alcançou cerca de 1,36 minuto para percorrer a pista. Assim como seu rival, o Model S em questão estava equipado um sistema tri-motor.

O Lucid Air foi lançado oficialmente na noite desta quarta-feira (16), com a promessa de ser o carro mais tecnológico da atualidade e desbancar a posição da Tesla que, há alguns anos, é considerada a maior referência em carros elétricos. Segundo dados da Forbes de julho, a marca superou a rival Toyota no mercado de ações se tornou a mais valiosa do segmento com US$ 209,4 bilhões.

A expectativa da Lucid Motors é superar a Tesla não só em tecnologia, mas também em desempenho e velocidade. O novo recorde representa mais um passo em direção a esse objetivo e é possível que o Lucid Air seja ainda mais rápido, segundo os responsáveis pelo canal no Youtube The KillWatts, que divulgaram imagens do teste.

“Nosso cronômetro registrou um conservador 1:33 nesta volta e é muito possível que outras voltas tenham sido mais rápidas”, diz a descrição do vídeo. O Lucid Air ainda se destaca com a maior autonomia entre os seus rivais. Segundo a montadora, ele é capaz de percorrer 810 km com uma única carga devido à sua bateria de 110 kWh.

Os amantes de carro elétrico estão de olho na montadora, que em breve deve lançar uma outra versão do sedan com um sistema de tri-motor, mais de 1.200 hp e algumas modificações no design.

Segundo rumores, o Model S Plaid será lançado pela Tesla durante o evento Battery Day, que acontecerá na próxima semana. A expectativa é que a empresa realize algumas melhorias no carro para superar sua rival.