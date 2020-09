Lucid quebra novo recorde de velocidade para carros elétricos

A Lucid Motors conseguiu uma façanha que vai acirrar ainda mais a concorrência com a Tesla: a montadora publicou um vídeo no Twitter mostrando que o sedã Lucid Air atingiu a marca de 9,245 segundos percorrendo uma distância de 400 metros e alcançando a velocidade máxima de 253 km/h.

A companhia já tinha quebrado outro recorde neste mês ao superar o protótipo do Tesla Model S Plaid. A proeza, no entanto, não durou muito, já que o veículo da concorrente se provou mais rápido no mesmo teste, que foi realizado no autódromo de Laguna Seca, na Califórnia.

Elon Musk, CEO da Tesla, havia afirmado que seu carro seria capaz de percorrer 400 metros em menos de 9,9 segundos, e ir de 0 a 100 km/h em menos de 2 segundos, atingindo a velocidade máxima de 321 km/h. O Model S Plaid ostenta um motor de 1.100 cavalos de potência.

Performance testing of the #LucidAir platform continues. As we push Lucid’s in-house developed EV powertrain tech to new heights, today we share our latest work-in-progress: A 9.245 second 1/4 mile @ 157.26 mph. Stay tuned for more. pic.twitter.com/7OQQodTjuk — Lucid Motors (@LucidMotors) September 24, 2020

“Quebrando nossos próprios recordes”

A Lucid voltou a cutucar a Tesla ao terminar o vídeo da quebra do recorde anterior, que foi de 9,9 segundos em 400 metros, com a frase “Quebrando nossos próprios recordes”.

Os recordes dependem de como as provas são realizadas, então as montadoras fazem testes em pista reta, de 400 metros, e voltas em uma pista de autódromo, com curvas, que envolve aceleração e desaceleração. Sendo assim, parece que ainda não há um “vencedor” definitivo na categoria de carros elétricos.

É importante salientar que o novo recorde da Lucid foi possível graças à utilização de um veículo protótipo equipado com três motores e sem acabamento interior, o que aumenta a potência e reduz o peso. Essa é mais uma característica que faz acreditar que nenhuma das duas montadoras tomou a dianteira de velocidade no segmento de forma decisiva.