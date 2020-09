Lucifer 5ª temporada: Netflix lança vídeo com Lucifer e Miguel

Os oito primeiros episódios da 5ª temporada de Lucifer, liberados pela Netflix no último dia 21 de agosto, estão dando o que falar. O relacionamento entre o Rei dos Infernos e Chloe está pegando fogo, o roteiro está ótimo, as piadas estão engraçadas e a série parece ter mantido a sua “pegada” original.

Agora, para apimentar ainda mais as cenas, que estão demandando até intervenção divina, a Netflix divulgou um novo vídeo com uma compilação dos melhores momentos da primeira parte da 5ª temporada de Lucifer, com destaque para o confronto direto entre Lúcifer, o demônio angelical, e Miguel, o anjo infernal.

Veja:

Quem já viu os primeiros episódios mal pode esperar para assistir à segunda parte da 5ª temporada de Lucifer, que terá início com o capítulo “Family Dinner”, que deverá ter uma participação para lá de especial durante o jantar familiar.

Parece que a profecia do padre Kinley já está se realizando. Ele disse: “Quando o diabo andar na Terra e encontrar seu primeiro amor, o mal será solto pelo mundo”.

Pensavamos que o mal era o próprio Lúcifer, mas, pelo que estamos vendo na 5ª temporada da série, Miguel é a verdadeira “peste” da profecia.

Enquanto os celestiais caem na pancadaria, esperamos ansiosos pelos últimos oito capítulos finais.