Lucifer 5ª temporada: season finale pode ser gravada em breve

A primeira parte da 5ª temporada de Lucifer foi lançada na Netflix no dia 21 de agosto e desde então os fãs já se manifestam em busca da continuação. Infelizmente, assim como muitas outras séries, a produção de Lucifer foi pausada momentaneamente como forma de diminuir as chances de contágio devido a covid-19. No entanto, o fim desse intervalo pode estar mais próximo de acabar do que imaginamos!

De acordo com os dados liberados pelo TV Line, a expectativa é que a produção de Lucifer volte a partir do dia 24 de setembro, período no qual devem gravar o 16° e último episódio da temporada. A primeira metade da quinta temporada de Lucifer pode ser maratonada na plataforma de streaming enquanto a conclusão ainda não tem data de lançamento.

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

Qual é o futuro da série?

Os fãs de Lucifer já enfrentaram uma longa montanha-russa sobre o fim da série. Foi cancelada, depois salva pela Netflix e deveria ser finalizada na 5ª temporada, mas o prazo foi adiado um pouco mais.

No entanto, agora é confirmado: Lucifer acaba em sua 6ª temporada. Após a finalização da season finale atual, o desfecho já deve começar a ser preparado de imediato, rumando para o fim inevitável da produção estrelada por Tom Ellis e que conquistou o coração do público.

Na primeira parte da 5ª temporada, que consiste em oito episódios, é possível ver mais de perto a relação entre Michael e seu irmão gêmeo, além de presenciarmos a descoberta chocante com a qual Chloe se depara, tomando um tempo até que se recupere novamente.

Nesse mesmo sentido, Maze acaba descobrindo que Lucifer mentiu para ela sobre algo gigantesco durante anos e Amenadiel precisa encarar alguns fatos difíceis em relação a Charlie.

Tudo isso e muito mais acontece apenas nos primeiros episódios da 5ª temporada, imagine o que está sendo preparado para a season finale! Lucifer está disponível na Netflix.