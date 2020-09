Lucifer 5ª temporada: Tom Ellis divulga cena de episódio musical

Por meio de suas redes sociais, o ator Tom Ellis compartilhou um teaser de um episódio musical presente na segunda parte da 5ª temporada de Lucifer, da Netflix. Embora a primeira parte da temporada já tenha sido disponibilizada na plataforma de streaming, a expectativa agora é para o lançamento da nova leva de episódios.

A investida de Ellis, que faz parte do evento digital DC FanDome, mostra os personagens interpretando “Another One Bites the Dust”, da banda inglesa Queen. A cena começa com Lucifer (Tom Ellis) e o Departamento de Polícia de Los Angeles investigando o assassinato de um árbitro de um jogo de futebol.

Enquanto os investigadores examinam as evidências como normalmente fariam em um episódio comum, o elenco se empolga e começa a dançar ao som da música. Lucifer assiste perplexo antes de se juntar a eles; a cena termina de um jeito bastante divertido.

Confira:

Just a little taste of our musical episode ??#LuciferSeason5part2 pic.twitter.com/UZpqQOOwdh — tom ellis (@tomellis17) September 13, 2020

Vale lembrar que, por conta da pandemia do coronavírus, as filmagens relacionadas aos episódios finais da 5ª temporada ainda não aconteceram. Segundo notícias divulgadas anteriormente, os trabalhos devem ser retomados até o final de setembro, com a produção da 6ª temporada, que também deverá ser a última da série, em outubro.

Além de Tom Ellis, o elenco de Lucifer ainda conta com Lauren German, DB Woodside, Rachael Harris, Kevin Alejandro, Lesley-Ann Brandt e Aimee Garcia.

Aproveite para conferir a primeira parte da 5ª temporada de Lucifer na Netflix.