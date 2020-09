Ludmilla tem treta com assessora, ganha lição de moral e motivo é revelado

A coisa ficou tensa para o lado de Ludmilla. A cantora, que trocou de assessoria pela segunda vez em menos de seis meses, teve áudios vazados que recebeu de Juliana Mattoni, sua ex-assessora. No conteúdo divulgado pela coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a profissional, em tom educado, dá uma verdadeira lição de moral na funkeira.

“Eu acho que você está pegando um pouco pesado, porque uma coisa que eu sei é falar com as pessoas, Ludmilla. Eu sei falar por favor, sei falar obrigada… Eu mandei um livro na sua casa e nunca recebi um obrigada de volta. Eu vejo você me dando ordens e não fala um por favor, você diz ‘faz isso’. Então, quem tem que aprender a falar com as pessoas é você“, iniciou Juliana.

A profissional, que foi chamada de arrogante pela cantora, ainda se defendeu: “Eu faço isso há 20 anos e nunca ouvi reclamação de que eu sou grosseira. Pode perguntar pra qualquer pessoa que já tenha trabalhado comigo”.

“E eu já te disse que eu tenho um time e existe um grupo chamado ‘team Ludmilla’, que a gente criou com as pessoas de assessoria, com seu empresário e com seu time de mídias sociais. Eu te pedi mais cedo, falei: ‘Ludmilla, se eu não estiver online – porque eu tenho outras coisas pra fazer, não sou obrigada a ficar online 24h, não sou paga pra isso e nem meu combinado é esse – eu tenho um time que sim, 19h30 está lá pra você“, disparou a jornalista.

“É só você mandar sua demanda e eles me procurariam na hora. Então eu acho que você foi um pouco equivocada na sua colocação. Mas eu vou entender que foi um estresse. Não quero encerrar essa parceria com essa energia”, declarou Mattoni.

Antes de finalizar, a assessora ainda deixou um conselho: “Vou te dizer mais: acho que não é nem humano você falar pra uma pessoa que ela é arrogante e fazer esse tipo de acusação depois de ela dizer que o pai dela está morrendo. De verdade, é só um toque. Por mais que eu fosse isso que você está dizendo que eu sou – que eu sei que não sou – acho que é um pouco cruel você falar isso. Mas acho que você ainda é muito jovem, você ainda vai aprender”.

De acordo com a publicação, a nova assessoria de Ludmilla foi procurada, mas foi breve em informar que a funkeira “tem profundo respeito por Juliana e não comenta decisões contratuais”.

Ludmilla desrespeita assessora e ganha lição de moral pic.twitter.com/VtwzUG5fsl — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) August 31, 2020