Luis Suárez se aproxima de acordo para deixar o Barcelona e fica mais perto do Atlético de Madrid

O Barcelona “mantém” sua oferta de chegar a um acordo com Luis Suárez para rescindir amigavelmente seu contrato – que ainda tem uma temporada restante -, confirmou uma fonte do clube à ESPN, disposto a pagá-lo parte de seu salário e confiante de que nas próximas horas possa alcançar uma resolução, já que as partes têm se aproximado.

Segundo informações do veículo RAC1 que não foram desmentidas pelo Barça, esse acordo já teria sido alcançado em palavras, com Suárez renunciando parte de seu salário que deve receber para ter em mãos a carta de liberação do clube e negociar imediatamente seu futuro, apontando o Atlético de Madrid como provável destino, clube que, segundo vários relatos, já teria um acordo com o atacante.

“Ele não entra nos planos do Barcelona e a folha salarial precisa ser reduzida”, especificou uma fonte consultada, admitindo que em Camp Nou se mantém inalterável o desejo de deixar o jogador sair, sem entrar em considerações de qual poderia ser seu destino e admitindo estar ciente dos contatos do uruguaio com o clube colchonero.

Suárez, que na semana passada recusou todas as propostas apresentadas pelo Barcelona, baixou seu tom nos últimos dias e o acordo definitivo se estabeleceria em que o clube pagasse metade de seu salário, cerca de 8 milhões de dólares (algo como R$ 43,6 milhões na cotação atual) para concretizar sua partida.

Destino

Embora na última quinta-feira (17) o jogador uruguaio tenha viajado para a Itália para realizar uma prova sobre a cultura do país, a fim de obter nacionalidade, o diretor esportivo da Juventus, Fabio Paratici, descartou sua contratação “devido ao tempo burocrático exigido pela sua obtenção de passaporte”, o que colocaria em discussão a opção pelo Atlético de Madrid, apontada há algumas semanas pela ESPN.

O Atlético, que precisa criar espaço para pagar o salário de Suárez, negocia a transferência de Álvaro Morata justamente para a Juventus, e embora não descarte a saída de Diego Costa também, jogador com maior salário da equipe, o clube já estaria em condições de incorporar o uruguaio.