Luis Suárez segue em impasse com diretoria do Barcelona e corre risco de passar temporada inteira sem jogar

Atacante do Barcelona e da seleção do Uruguai, Luis Suárez corre o risco de passar a temporada fora dos gramados, já que continua em um impasse com o Barcelona por causa de seu contrato, fontes disseram à ESPN.

Suárez, de 33 anos, foi informado no mês passado pelo novo técnico Ronald Koeman que ele deveria procurar um novo clube.

No entanto, o uruguaio ainda tem mais uma temproada de vínculo com o Barça, e acredita que o clube deve pagar integralmente o último ano do contrato se quiser que ele saia agora.

O jogador recebe cerca de 25 milhões de euros por ano, de acordo com a imprensa catalã.

O Barcelona não quer pagar o valor cheio de seu contrato, mas não se importa se o uruguaio for para a Juventus por quase nada.

O negócio pode ser semelhante ao que fez Ivan Rakitic ir para o Sevilla por um valor inicial de 1,5 milhão de euros e incentivos de acordo com o desempenho.

Luis Suárez durante chegada ao CT do Barcelona, em 8 de setembro de 2020

Se não for possível chegar a um acordo, fontes de alto escalão do Barça disseram à ESPN que o clube está considerando deixar Suárez afastado do elenco enquanto seu contrato não expirar, embora Koeman tenha a palavra final sobre como lidar com a situação se o uruguaio acabar ficando.

A Juventus continua esperando nos bastidores, mas a transferência para Turim não é tão clara quanto parecia há uma semana.

No início deste mês, fontes disseram à ESPN que Suarez concordou em jogar na Velha Senhora, mas uma série de obstáculos ainda precisam ser superados.

Além de resolver sua situação contratual, Suárez ainda precisa passar em um teste de idioma para obter a cidadania italiana, enquanto a Juve também tem uma série de outras opções na mesa enquanto procura alguém para complementar Cristiano Ronaldo.

Suárez chegou ao Barcelona em 2014 por 75 milhões de euros e é o 3º maior artilheiro da história do clube, marcando 198 vezes em 283 partidas.

Seu relacionamento com Lionel Messi, tanto dentro quanto fora do campo, também foi fundamental para o sucesso do clube nos últimos seis anos.

No mês passado, Suárez disse que ficaria feliz em aceitar um papel como reserva, mas ele é um dos jogadores que recebeu críticas e disse que pode sair após uma primeira temporada sem troféu em Camp Nou desde 2008.

Rakitic já foi para o Sevilla e Arturo Vidal deve selar sua transferência para a Inter de Milão esta semana, enquanto o Barça tenta reformular o seu time para a temporada.

O clube também quer vender vários outros jogadores, incluindo Samuel Umtiti, Rafinha e Jean-Clair Todibo, mas está lutando para encontrar compradores.

O Barça não poderá fazer contratações nesta janela de transferências, a menos que consiga dinheiro vendendo jogadores e, mais importante, reduza a maior folha salarial do futebol mundial.