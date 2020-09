Luisa Sonza choca ao revelar affair lésbico com ex de Bianca Andrade

Luisa Sonza continua se mostrando uma verdadeira caixinha de surpresas e, meses após o término do casamento com Whindersson Nunes, ela causou ao revelar que ficou com uma ex-affair de Bianca Andrade.

Durante uma live com GKay e o influenciador Lucas Guedez, ela disse para mais de 25 mil pessoas que se envolveu com a DJ Bárbara Labres, após ter sido questionada por um internauta se ficaria com GKay.

Sem papas na língua, Lucas disparou: “Bateu saudade da Bárbara Labres lalala. Acho que falei m****”. Imediatamente, os fãs entenderam isso como uma confissão, já que nenhuma das meninas desmentiu a informação.

“Essa live foi um grande exposed”, disparou um seguidor. “Quem precisa de inimigos quando se tem o Lucas como amigo?”, brincou outro. “O negócio é tudo mundo pegar todo mundo mesmo”, reagiu mais um.

Vale lembrar que Luisa está em meio a boatos de que estaria flertando com Vitão, que, nesta semana, dublou a voz de um personagem que falava sobre ter entrado em um relacionamento que teve início com uma “brincadeira”.

“Era para ter sido só uma brincadeirinha, mas aí eu comecei a sentir ciúme de tu, arriei os quatro pneus e agora tô apaixonado”, disparou. Imediatamente, os fãs tomaram o áudio como uma indireta para a cantora, que fez questão de curtir a publicação.

Em um dos comentários, um fã pediu que Vitão marcasse a pessoa, mas ele causou ainda mais ao escrever: “Num podi”. “Foi pra Luisa”, especulou um fã, levantando ainda mais suspeitas de que a tal pessoa seria a cantora.

Confira: