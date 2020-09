Luísa Sonza surpreende e aparece usando utensílio com inicial de Whindersson Nunes

Quatro meses após oficializar a separação, Luisa Sonza pegou todos de surpresa ao aparecer usando uma cuia chimarrão com as iniciais L, de Luisa, e W, de Whindersson Nunes, seu ex-companheiro. Para quem não lembra, o casamento dos dois chegou ao fim em abril último. Os pombinhos, vale ressaltar, foram casados durante dois anos.

Cabe salientar que, desde que assumiu o divórcio, a artista tem enfrentado uma onda de críticas e também comentários maldosos. Recentemente, a loira usou as redes sociais para desabafar sobre tudo isso.

Sem citar ninguém, ela reclamou das alfinetadas de seus haters: “Quando eu vejo comentários maldosos sobre mim, as vezes eu acesso o perfil da pessoa, e é sempre a mesma coisa. A pessoa nunca tá bem, os posts são ‘acordei com a força do ódio’ ou algo relacionado sempre a coisas negativas“.

Também sem explicitar a causa ou origem de tais mensagens que vem recebendo, Luisa passou uma lição de moral em seus detratores, com um curto recado no Twitter: “Então, quando alguém tentar te machucar, saiba que a machucada é ela e não você“.

Finalizando o papo, a artista deixou um conselho para seus fãs e inspirou reflexão: “E prestem atenção em vocês também. Se eu sinto vontade de falar algo ruim sobre alguém, eu já logo reparo em mim, porque é sinal que eu não estou muito bem naquele dia. E tá tudo bem não estar bem, só não desconte nos outros suas frustrações, tristezas e medos“.

Confira: