Luiz Fernando Guimarães e marido dão início aos planos para adotar criança

Casados há 20 anos, Luiz Fernando Guimarães e Adriano Medeiros querem ser pais. Para isso, o casal resolveu entrar no processo de habilitação para adotar ima criança. Segundo o jornal Extra, Silvana Monte Moreira, advogada dos dois, confirmou a informação.

Especialista em adoção e presidente da Comissão Nacional de Adoção do Instituto Brasileiro do Direito, a profissional contou: “Luiz Fernando Guimarães e Adriano estão se habilitando à adoção nos termos 197A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é um processo que existe de fato”.

“Quanto a qualquer possibilidade de procedimento de adoção, esse, se existir, é absolutamente sigiloso, preservando as crianças, se existirem, e qualquer divulgação nesse sentido estará sujeito a um processo pena”, completou Moreira.

Vale lembrar que em um vídeo divulgado em maio na campanha do Instituto Brasileiro do Direito de Família, o ator e o esposo falaram sobre a importância da adoção. Animados com a possibilidade, o casal chegou a afirmar que tem interesse em adotar até três crianças.

Na gravação, Luiz Fernando diz: “Olha que coisa linda, adotar uma criança. Nós pretendemos, né?“, Adriano, então, respondeu: “Nós vamos adotar uma criança”. Por fim, o ator declara: “Ou duas, ou três, o tempo dirá. Vamos ver, conhecer, nos adaptar, nos envolver, e vice versa. E amar como pais, cuidar, proteger. É que nós queremos”.