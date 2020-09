Luiza Ambiel chora com brincadeira e ameaça processar Juliano · .

Em desabafo com algumas peoas no quarto, Luiza Ambiel disse que não gostou de uma brincadeira machista feita por Juliano Ceglia durante a tarde de quinta-feira (10) em A Fazenda 12 e afirmou que irá processá-lo. Segundo a musa da Banheira do Gugu, o apresentador a constrangeu na frente de outros peões e insinuou que seus remédios para depressão são drogas. “Não pode, não aceito”, disse ela.

“O Juliano, vou meter um processo que ele vai perder até o rumo dele”, disse, em uma primeira conversa com Carol Narizinho e JP Gadêlha. “Amiga, não foi nada, é brincadeira aquilo do sofá, que eu vi”, tentou argumentar a ex-panicat. “Não, amor, aquilo do ofurô que te contei”, corrigiu a atriz. “Ah sim, aquilo sim”, concordou Carol. “Eu vi”, afirmou o bombeiro, com uma expressão de pesar.

Durante a tarde, alguns dos homens estavam no ofurô quando Rodrigo Moraes pediu para ela pegar uma toalha. Ao entregar a sua, Juliano pediu para ela “entrar no meio deles e rodar”, fazendo massagem em todos eles. Após o programa ao vivo, a atriz relatou o que aconteceu para Jojo Todynho e MC Mirella.

“Os meninos estavam todos no ofurô, estou me sentindo muito humilhada. O Juliano vira na frente de todos e fala: ‘Entra aqui no meio e roda'”, contou, enquanto chorava. “Olhei bem na cara dele e falei: ‘Você vai ver quem é que vai rodar’, porque não vou arrumar confusão, entendeu? Tenho meu advogado lá fora”, afirmou.

Assista abaixo o momento ao qual Luiza se refere:

Juliano “quer entrar aqui no meio, a gente faz uma massagem, cada um faz um pouquinho e você vai rodando” Luiza “é, vou falar pra você quem que vai rodar” #AFazenda12 pic.twitter.com/ZNx8HAMyDt

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 11, 2020

“Depois saí puta, não sei o que aconteceu. Aí, [a produção] chamou para tomar meu remédio, ele pegou e mandou outra para mim: ‘Outra droga?’, sabe, eu estou em tratamento psiquiátrico”, desabafou ela. “Ué, manda ele tomar no cu!”, aconselhou Jojo. “Eu não queria criar um clima ali”, explicou Luiza.

Confira:

Luiza contando chorando o que rolou no ofurô. Ai gente 😢#AFazenda12 pic.twitter.com/Uyf985ZoW8

— Nara 🕊 (@_naratb) September 11, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução