Luiza lembra tapa em Marcelo de Nóbrega por tentar deixá-la nua na TV · .

Em A Fazenda 12, Luiza Ambiel lembrou do tapa que deu em Marcelo de Nóbrega durante a banheira do Gugu. Neste sábado (12), os peões participaram de uma dinâmica para gravarem vídeos com os momentos que o tornaram famosos e a atriz comentou sobre o caso, quando o humorista tentou deixá-la nua na TV, uma das passagens mais marcantes do quadro apresentado por Gugu Liberato (1959-2019).

“Pensei em fazer a banheira histórica, que sou eu e o Marcelo de Nóbrega. Ele desamarra o meu biquíni e eu ‘pein’ [bati] na orelha dele. Ia ficar engraçado! Aí eu pego o Louco [Lucas Strabko, o Cartolouco], que lembra um pouco o Marcelo, loiro, narigudo. Ele desamarrando o meu biquíni, ele cantando e eu ‘pein’ [bato]. E o Marcelo ‘pein’ também, porque é ‘pein’ daqui e ‘pein’ de lá”, relembrou Luiza.

“Mas ele te deu um tapa também?”, questionou Lipe Ribeiro. “Não, eu dei primeiro”, respondeu ela, mas o ex-De Férias com o Ex perguntou novamente se o humorista bateu na peoa. “Melhor pular essa parte”, afirmou Luiza, o que surpreendeu e provocou risos nos participantes do reality.

“Que loucura, eu não sabia”, comentou Lipe. “Eu acho que é legal, estava irritada pois não queria fazer mais nada de sensualidade. Vou fazer esse [vídeo], ia ficar engraçado porque é a banheira que todo mundo me pergunta. Essa banheira histórica”, concluiu a musa do quadro.

Em 2017, durante uma entrevista para Liberato, Luiza comentou sobre os bastidores do quadro e a briga com o humorista e diretor de A Praça É Nossa, do SBT. “Eu comecei a fazer luta no início da banheira porque apanhava muito, apanhava demais. O pessoal queria ir com a mão onde não devia. Saí na porrada com o Marcelo de Nóbrega, hoje trabalhamos juntos. A gente rolou, o Gugu que apartou”, afirmou.

“Tivemos que cortar o programa por causa da briga dos dois, que foi séria”, relembrou Gugu na ocasião.

Confira o depoimento de Luiza sobre o caso em A Fazenda 12:

