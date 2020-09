Lyoto é derrotado por Phil Davis de novo, segue sem vencer revanches e perde chance de disputar cinturão

No Bellator 245, Lyoto Machida teve sua revanche contra Phil Davis, mas, assim como em 2013, o brasileiro viu os árbitros darem a vitória ao rival. Com esse triunfo, o americano agora espera sua chance para desafiar Vadim Nemkov, que acabou de tirar o cinturão dos meio-pesados de Ryan Bader.

A luta principal do card foi muito equilibrada, e Davis derrotou Lyoto por decisão dividida: 29-28, 28-29, 29-28.

Com isso, o Dragão segue sem vencer nenhuma revanche em sua carreira. Nas três ocasiões, contra Maurício Shogun, Ryan Bader e agora Phil Davis, Machida perdeu a 2ª luta. Entretanto, nos dois primeiros casos, ao contrário do último, ele havia vencido a 1ª.

No duelo desta sexta-feira, o brasileiro deu mais socos (29 a 27) e mais chutes (25 a 22), mas foi menos eficaz, não acertando tantos golpes em cheio do que o rival.

Phil Davis comemora vitória sobre Lyoto Machida Reprodução

O 1º round foi muito equilibrado, com os antigos rivais se estudando dentro do cage. Com ambos focando no chute, foi muito difícil de pontuar.

No 2º, Davis mostrou superioridade – e Lyoto notou. Nos últimos segundos, deu para ouvir seu treinador gritando que o brasileiro tinha perdido a parcial e precisava reagir. O americano acertou socos e conseguiu agarrar o Dragão, mas não completava seus golpes.

Lyoto tinha que entrar com tudo para decidir nos últimos 5 minutos. Como conseguimos ouvir vindo do seu corner, era tudo ou nada. E foi nada. Sem acertar nenhum golpe significativo, não levou a vitória para casa, mesmo sendo superior no último round.

Em 2013…

Toda revanche precisa de um primeiro duelo, e Lyoto e Davis se conheceram dentro do octógono em 2013, no coevento principal do UFC 163, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, o brasileiro fazia sua primeira luta em seu país, e o combate seria um grande passo para desafiar o título dos meio-pesados.

Em uma decisão muito controversa, os árbitros deram a vitória para Davis, mas o próprio Dana White não concordou com o resultado.