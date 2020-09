Macaco rouba celular e aproveita para tirar selfies

No último domingo (13), um estudante da Malásia compartilhou em sua página do Twitter um vídeo que mostra imagens curiosas feitas após ter recuperado o seu celular. Na gravação, há várias selfies e um vídeo feitos por macacos que, aparentemente, estavam com o aparelho.

Zackrydz Rodzi acrescentou o seguinte comentário ao tuíte: “Aqui está algo que podemos assistir uma vez num século”. A publicação, naturalmente, viralizou e tem recebido comentários de pessoas do mundo inteiro, curiosas com o episódio.

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY — z (@Zackrydz) September 13, 2020

Esclarecendo o caso

Em entrevista à BBC, o rapaz reconheceu que “não havia sinais de furto” quando percebeu o desaparecimento do seu smartphone. Ele nem ao menos sabe a forma como o extravio do aparelho se deu, muito menos como as fotos e o vídeo foram parar lá.

Zackrydz confessou que sentiu até um certo medo, pensando tratar-se de algum tipo de bruxaria. Ele disse que, no dia seguinte ao desaparecimento do celular, fez uma chamada para o aparelho tentando localizá-lo, e percebeu que o toque vinha de uma mata próxima à sua casa.

Seguindo o som, encontrou o smartphone em cima de uma palmeira, todo enlameado. Ao examinar mais minuciosamente, ficou de cara com as selfies de macaco que encontrou em sua galeria, sem contar com o vídeo, divulgado com exclusividade pela BBC (veja abaixo).

Macacos fotógrafos

Segundo a BBC, diferentemente do que ocorre em outras partes do mundo, onde macacos convivem com áreas urbanas, não existem relatos na Malásia sobre primatas, exceto humanos, se apoderarem indevidamente de objetos dentro de residências.

De acordo com o periódico britânico, em 2017, um fotógrafo do Reino Unido travou uma batalha judicial de dois anos contra um grupo de direitos de animais, pelos direitos autorais de uma foto tirada pelo macaco.

Esclarecemos que as fotos e vídeos que ilustram esta postagem foram atribuídos a Zackrydz Rodzi, mas foram feitos pelo macaco, cujo nome infelizmente não sabemos.