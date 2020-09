Maconha, pedras de crack, celulares e dinheiro são apreendidos no Camartelo

Com a intenção de coibir o avanço da criminalidade numa região que costuma ter a prática do uso e venda de drogas, as guarnições PELOPES I, Pelopes II e RP realizavam patrulhamento no Camartelo, Centro de Penedo, quando avistaram dois indivíduos tentando evadir-se da abordagem policial.

Foi feita a busca e encontrada com eles a quantia de R$345,00, em cédulas de menor valor, bem como 79 bombinhas de maconha e 44 pedrinhas de crack embaixo de pedras próximo de onde eles se encontravam.

Ainda em diligência, em busca dos documentos dos mesmos, eles relataram que estava na casa de número 03 da rua, onde deixava suas roupas para lavagem com uma mulher. Chegando ao local indicado, foram encontrados nas roupas mais 100 pedrinhas de crack e 12 bombinhas de maconha.

Sendo assim, J.C.F.S – 29 anos e W.A.A.S – 32 anos, acompanhados de todo o material apreendido, foram conduzidos à Delegacia Regional a fim de que fossem adotadas as medidas cabíveis atinentes ao caso.

Assessoria