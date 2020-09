Madden 21, Rugby 20 e Diablo 3 terão fim de semana grátis no Xbox

A Microsoft confirmou que assinantes Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate terão acesso gratuito e limitado a Madden NFL 21, Rugby 20 e Diablo 3: Reaper of Souls – Ultimate Edition a partir de hoje, dia 10, até as 23h59 do domingo, dia 13. Dessa forma, todos os recursos offline e online dos games estarão totalmente acessíveis para os jogadores que os experimentarem no período.

Madden 21, Rugby 20, and Diablo 3 free to play this weekend with Xbox Live Gold and Game Pass Ultimate.https://t.co/O6u87ksw8Q pic.twitter.com/UNRtZAkUTe — VG247 (@VG247) September 10, 2020

Caso os assinantes decidam continuar o progresso dos jogos para além do período de final de semana, será necessário a compra definitiva dos títulos. Pensando nisso, a Microsoft Store colocou todos em promoção com ofertas de até 67% OFF. Confira abaixo:

As ofertas serão válidas até domingo, dia 13, período em que se encerra o fim de semana grátis dos games.