Madonna se une a roteirista vencedora do Oscar para escrever a própria cinebiografia · .

Uma das cantoras mais famosas de todos os tempos, Madonna anunciou que vai dirigir a sua própria cinebiografia. A artista está escrevendo o roteiro ao lado de Diablo Cody, vencedora do Oscar por seu trabalho em Juno (2007). A Universal está em negociações para adquirir os direitos do filme, que terá a produção de Amy Pascal, executiva com mais de 30 anos de experiência na Sony Pictures.

De acordo com o site Deadline, apesar dos trabalhos atrás das câmeras, Madonna não irá atuar na produção. Ela já está em busca de uma atriz que possa interpretá-la no início de sua carreira e em outros momentos de sua jornada.

A trama contará a história de Madonna e o seu crescimento até chegar ao topo das paradas e se tornar a artista feminina mais mais álbuns vendidos, com cerca de 335 milhões de discos em todo o mundo. Em suas redes sociais, a cantora já deu prévias de seu trabalho com Diablo enquanto estudavam momentos da carreira da musa.

“Quero transmitir a incrível jornada que a vida me levou como artista, musicista, dançarina –um ser humano tentando abrir seu caminho neste mundo”, escreveu a estrela em comunicado à imprensa.

Para Madonna, é importante que sua história, a qual ela descreve como uma monta-russa de emoções, seja contada através de sua própria visão. “O foco desse filme sempre será a música. A música me manteve ativa e a arte me manteve viva. Existem tantas histórias inspiradoras e não contadas e quem melhor para contá-las do que eu”, finalizou.

Está não será a primeira vez de Madonna na direção de um longa-metragem. Ela já se arriscou na função em Sujos e Sábios (2008) e W.E.: O Romance do Século (2011). Como atriz, a cantora já foi premiada com o Globo de Ouro por seu trabalho em Evita (1996). Diablo, por sua vez, além do Oscar por Juno, está trabalhando em uma série em live-action sobre As Meninas Superpoderosas.

