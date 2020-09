Mãe de Cassandra passa o rodo e fura olho da própria filha · .

Suely (Danielle Winits) chegará em Totalmente Demais passando o rodo e furando o olho das filhas. Primeiro, a mãe de Cassandra (Juliana Paiva) dará em cima de Fabinho (Daniel Blanco). Depois, a nova mau-caráter da novela das sete da Globo vai mirar em Charles (Raphael Sander). A loira beijará o barman na frente de Débora (Olivia Torres).

Assim que voltar do “mundo dos mortos”, a ex-mulher de Hugo (Orã Figueiredo) se interessará pelos genros gatos. Sem pudor, ela irá se oferecer para o amigo de Rafael (Daniel Rocha). Suely Suellen chegará a dizer ao rapaz que ela o ajudará a ir para cama com a estudante de Química se ele topar ter uma noite quente com ela também. Enojado, Charles negará a proposta indecente.

A safada ficará revoltada ao ser dispensada pelo jovem e decidirá se livrar do namorado de Débora de uma vez por todas. Ela descobrirá que a estagiária da Bastille irá se encontrar com o barman durante a noite na boate. A mãe de Cassandra, então, se antecipará e chegará ao estabelecimento antes da garota.

“Boate ainda tá fechada”, avisará Charles, com grosseria. “Eu sei, mas eu vim levar um papo contigo mesmo. Eu espero que você não tenha falado nada pra Débora sobre aquela nossa conversinha”, disparará a personagem de Danielle Winits.

Plano do mal

“Eu não quero magoar minha namorada. Agora você pode ir embora que eu combinei com ela aqui”, afirmará o bonitão. Nesse momento, a herdeira de Hugo chegará no local. “Eu sei, e ela já tá bem ali”, comentará a periguete, que atacará o genro e roubará um beijo.

Débora se chocará com a cena. “Que isso, seu louco? Seu moleque. Beijando na boca da mãe da sua namorada. Cafajeste”, gritará a interesseira, em uma atuação barata. “Eu não tô acreditando nisso”, disparará a estudante.

“A sua mãe me agarrou”, se explicará o barman. “Mas você é muito cara de pau mesmo. Você, sim senhor, beijou na minha boca e ainda põe a culpa em mim”, mentirá a mau-caráter. O ajudante de Rafael tentará se defender, mas a jovem não dará ouvidos a ele. “Eu não tô conseguindo olhar na sua cara”, afirmará a personagem de Olivia Torres.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a saga de Eliza desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama de Rosane Svartman e Paulo Halm.

