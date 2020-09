Mãe de Lexa tira a paciência de vizinhos, causa confusão com a PM e toma decisão

Darlin Ferratry, mãe de Lexa, continuou tirando o sono de seus vizinhos por ouvir música alta e dar festas barulhentas na sua casa no Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, na última terça-feira (01), uma comemoração da empresária acabou com a Polícia Militar na porta após o órgão ser acionado por vizinhos.

“Eu estava cantando no karaokê com dois amigos que são também meus funcionários e com meu noivo. Nada de mais“, explicou a mãe de Lexa.

Após as diversas queixas, Darlin resolveu que irá deixar o condomínio, já que afirmou que não se sente mais confortável estando por lá. “Sabemos que, infelizmente, a felicidade e o sucesso incomodam. Vivo isso na pele quando sinto que aqueles ao meu redor se aproveitam de momentos alegres para captar conteúdos indevidos, expondo minha vida pessoal, invadindo um espaço que deveria ser inviolável”, afirmou.

“Então, para poder ter minha vida e a vida da minha família preservadas, optei por não continuar residindo nesse condomínio. É certo que fazemos festas, somos felizes, celebramos e comemoramos nossas conquistas, afinal, quem não vibra quando superamos barreiras e obstáculos e realizamos nossos sonhos? Porém, tudo é feito com total consciência e controle, procurando respeitar as regras e o próximo”, disse a mãe da funkeira.

“Mas, infelizmente, ainda temos algumas barreiras pela frente na sociedade para quebrar e entender que, mesmo aquele que veio de baixo, que lutou e luta todos os dias, pode fazer parte de uma classe social diferente daquela que veio. Sinto isso na pele, mas hoje posso dar conforto para minha família e tudo o que construí ou conquistei foi fruto de muito trabalho e dedicação. Então por que não celebrar?“, questionou por fim.