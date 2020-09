Mãe de Ludmilla abre o jogo sobre críticas de haters à filha

Silvana Oliveira abriu o jogo sobre a relação com a filha, a cantora Ludmilla. Em um bate-papo com Raissa de Oliveira, a empresária falou a respeito da filha e as dificuldades que enfrenta.

“Tem que se dividir para os filhos todos, para o marido, para a família. A Ludmilla é a que mais me consome, real, oficial. Ela é muito ciumenta, você não tem noção de como ela é ciumenta comigo“, explicou Silvana.

Perguntada sobre como lida com os comentários negativos para Ludmilla, Silvana garantiu que já chegou a ir ao hospital por causa do nervosismo. “Quando é uma crítica construtiva beleza, ok! Mas tem pessoas que vem para machucar mesmo. Isso me dói, me deixa para baixo demais, já parei no hospital. Ultimamente eu procuro nem ver“, disparou ela.

Silvana Oliveira ainda detalhou sobre o processo de emagrecimento que vem passando. A matriarca falou que criou um projeto para ajudar outras mulheres a resgatar a autoestima.

“Estou emagrecendo, estou de dieta e agora estou disposta a dividir com outras mulheres. Porque eu vejo que eu incentivo tanta gente, incentivo para o bem. Vejo tanta gente com baixa autoestima aqui, falando que está para baixo por conta disso“, contou.