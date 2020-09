Mãe de Rafa Vitti é vítima de extorsão de falsos jornalistas, e golpistas são presos · .

Mãe do ator Rafa Vitti e mulher de João Vitti, Valéria Alencar teria sido vítima de extorsão de falsos jornalistas. Os golpistas são acusados de exigirem dinheiro da sogra de Tatá Werneck para que eles não divulgassem assuntos privados da vida da atriz a veículos de imprensa e foram presos na capital do Rio de Janeiro.

Segundo a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o casal de “assessores de imprensa” foi preso pela equipe do 10ª DP, chefiada pela delegada Cristiana Onorato Miguel, e localizada no bairro de Botafogo, na zona sul. O . entrou em contato com o departamento de Comunicação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que informou estar averiguando as informações.

A reportagem também tentou contato com Rafa Vitti e Valéria Alencar, mas ainda não obteve resposta até a publicação deste texto. Casada com João Vitti há mais de 25 anos, a atriz também é mãe de Francisco Vitti.

Em seus perfis nas redes sociais, nenhum membro da família se pronunciou sobre o caso até o momento.





