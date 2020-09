Magic The Gathering: trailer de Zendikar Rising e novidades para 2021

Os jogadores de Magic: The Gathering já podem ficar ansiosos com os cards que serão lançados em 2021. A Wizards of the Coast anunciou os sets que vão chegar no próximo ano, incluindo o Kaldheim, que será inspirado na cultura viking, e o Strixhaven, que irá ampliar seu multiverso com uma escola para magos.

O próximo ano também contará com o primeiro set inspirado em Dungeons & Dragons, que já teve muito influência do jogo de cartas. Adventures in the Forgotten Realms irá se concentrar no cenário mais popular de D&D, com personagens como Drizzt Do ‘Urden, Elminster e Mins. Também será lançado Innistrad, um terror gótico com vampiros, lobisomens, zumbis, espíritos e humanos. Confira o calendário:

Kaldheim – Verão de 2021

Strixhaven: School of Mages – Outono de 2021

Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms – Inverno de 2021

Innistrad: Werewolves – Primavera de 2021

Innistrad: Vampires – Primavera de 2021

Time Spiral Remastered – sem data

Modern Horizons 2 – sem data

Mas ainda em 2020…

Antes disso, porém, o set Zendikar Rising chegará ao Magic: The Gathering Arena no dia 17 de setembro, com os jogos de mesa sendo lançados no dia 25. Para atiçar a curiosidade, a Wizards of the Coast divulgou um trailer do novo set, que marca o retorno às aventuras de Zendikar. O Planeswalker Nahiri estará de volta, junto com o povo Kor. Também irá retornar o Landfall, a mecânica acionada sempre que um terreno entra em um campo de batalha. O foco nos terrenos também estará em um novo tipo de terra dupla, que será um benefício em decks mais agressivos. Confira o trailer:

[embedded content]



Fonte: Tecmundo