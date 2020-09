Mais de 20% das famílias mais pobres estão sem renda durante a pandemia

Os dados foram divulgados após levantamento feito pela empresa Bússola Social

A renda das famílias do Brasil ficou ainda menor durante a pandemia do novo coronavírus. Muitas famílias não conseguiram acesso ao auxílio emergencial de R$ 600. O auxílio foi criado para ajudar trabalhadores informais durante a crise provocada pela pandemia. Por causa disso, 21% das famílias brasileiras mais pobres estão sem renda nenhuma. Os dados foram levantados pela empresa Bússola Social.

A pesquisa feita pela empresa revelou que 12,5% das famílias vivem com menos de R$ 500 a cada mês e que 31,5% vivem com renda que varia entre R$ 500 e R$ 1.000 por mês. Os dados mostraram ainda que 71% das famílias têm pelo menos um membro que perdeu seu emprego durante a pandemia.

As informações foram reunidas no Diagnóstico Familiar. A plataforma, que é gratuita, dá informações em tempo real sobre gestão de projetos sociais de ONGs, do público e de empresas. Foram feitos questionários para famílias brasileiras sobre alimentação, renda e distanciamento social. Ao todo, mais de 20 mil famílias de todo o país responderam as perguntas.

Do total, 78,80% afirmou que a renda baixou bastante quando compara ao período antes da quarentena e 21,20% afirmou que está sem renda. Sem renda, essas famílias ficam sem acesso à alimentação básica e dependem de doações. Dos que estão sem renda, 14,1% afirmam que a única forma de conseguir comida é com ajuda de terceiros.