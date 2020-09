Maisa sofre acidente doméstico e faz alerta para seguidores

Maisa Silva surpreendeu com um desabafo e tanto nas redes sociais. No Twitter, a famosa acabou deixando os seguidores preocupados ao revelar que sofreu um acidente doméstico na noite desta quarta-feira (2).

A apresentadora relatou que caiu enquanto tomava banho e acabou sofrendo alguns hematomas no corpo. “Hoje caí um tombo no banho e bati a cabeça, os joelhos, cotovelos e tal… Estou com alguns roxos, mas esto bem!“, disse a apresentadora.

“Só queria lembrar vocês de tomarem banho de chinelo no piso liso ou tomarem muito cuidado, por favor! Poderia ter acontecido algo pior, melhor prevenir do que remediar”, declarou a famosa, como uma forma de alertar os fãs.

Ainda no Twitter, a contratada do SBT confessou que sua mãe, Gislaine, sempre pede para que ela tome cuidado na hora do banho: “Minha mãe sempre falava pra eu tomar banho de chinelo e eu não ouvia… Hoje foi a prova. Enfim, recado de coração da prima pra vocês. Se cuidem”.

Rapidamente, então, Maisa recebeu uma série de mensagens com pessoas preocupadas com o que teria acontecido e ainda contaram diversos benefícios de tomar banho com chinelo.

