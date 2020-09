Maju Coutinho às pressas no Fantástico provoca dança das cadeiras na Globo · .

Convocada às pressas pela Globo para apresentar o Fantástico do último domingo (6), Maria Júlia Coutinho deu início a uma dança das cadeiras no Jornalismo da emissora. César Tralli assumiu o Jornal Hoje, normalmente apresentado por Maju, e Michelle Barros agora dá expediente duplo no SP1 (de Tralli) e no SP2.

Como o . revelou no domingo, Maju não estava na escala do feriado de 7 de setembro, muito menos prevista para a revista eletrônica de domingo. Uma questão pessoal de Poliana Abritta, porém, forçou a jornalista a ir correndo para o Rio de Janeiro –para isso, ela precisou até quebrar uma determinação da própria Globo, que barrou seus âncoras de ficarem na ponte aérea durante a pandemia.

A ida da apresentadora para o Fantástico a tirou do Jornal Hoje. E seu substituto direto, Márcio Gomes, já está comandando o Jornal da Globo durante as férias da titular, Renata Lo Prete. Por causa disso, Tralli foi chamado para a bancada do JH.

Como seria impossível para o marido de Ticiane Pinheiro comandar o SP1 e o Jornal Hoje na sequência, Michelle Barros assumiu o noticioso local na segunda-feira (7). Só que a repórter e apresentadora eventual também está à frente do SP2 –o titular, Carlos Tramontina, foi afastado da função por estar no grupo de risco do coronavírus, e o substituto oficial é Márcio Gomes, atualmente no JG.

Nas outras vezes em que apresentou o Fantástico no lugar de Poliana, Maju voltou para a bancada do Jornal Hoje na terça-feira. Isso não ocorreu na edição de ontem (8) –Tralli, mais uma vez, foi o âncora da edição. Portanto, parece bastante provável que a apresentadora apareça no próximo Fantástico também.

Procurada pela reportagem, a Globo não se pronunciou sobre a dança das cadeiras no Jornalismo motivado pela ida repentina de Maju para o Fantástico até a conclusão deste texto.

