Maju Coutinho assume o Fantástico e pega internautas de surpresa

Apresentadora do Jornal Hoje diariamente de São Paulo, a jornalista Maju Coutinho surpreendeu a todos e surgiu ancorando o Fantástico deste domingo (6), diretamente dos Estúdios Globo, no Rio.

Na ocasião, não foi explicada a ausência de Poliana Abritta, apresentadora titular da revista eletrônica, mas sua apresentação recebeu muitos elogios dos internautas. A âncora do JH é oficialmente a substituta no Fantástico, mas, por causa da pandemia, desde março a emissora carioca cortou as viagens dos jornalistas.

Por meio do Instagram, Maju Coutinho publicou uma foto ao lado do colega Tadeu Schmidt e escreveu: “Todos os dias no @jornalhoje e hoje no @showdavida com @tadeuschmidt. Vamos nessa?”.

Em outra foto, ela surgiu em um flagra tirado nos bastidores, arrancando mensagens positivas dos seguidores. “Preparadíssima! Toda traçada na competência”, disparou uma. “Por mim você apresentava todos os telejornais da Globo, Maju entenda você é PERFEITA”, reagiu um internauta.

“A @majucoutinho abrilhantando a noite de domingo no fantástico, é pra deixar os nossos corações quentinhos. Cara sorridente com olhos sorridentes”, comentou outro.

“Incrível ver a representatividade do fantástico em colocar uma mulher negra para apresentar o programa! @majucoutinho é SIM um talento que merece esse reconhecimento”, afirmou mais um.

Confira: