Malhação – Viva a Diferença – Capítulo de Segunda-Feira (07/09): Aldo fica agressivo com Tato

A Globo exibe nesta segunda-feira, 07/09, mais um capítulo da novela Malhação – Viva a Diferença. Confira o resumo:

Aldo usa o dinheiro de Tato para se embriagar. Edgar volta atrás e afirma a Bóris que não quer que o orientador deixe a escola. Aldo torna-se agressivo com Tato e Janete teme a atitude do namorado.

Roney sugere que Deco ocupe o quarto em que Tato dormia. Dóris e Keyla têm maus pressentimentos ao pensar em Tato. Mitsuko pede que Tina faça exames médicos.

Tato perambula pelas ruas. K2 se preocupa com o sumiço de Tato, e Keyla decide consultar Dóris. Bóris comenta com Roney que algo mudou em sua relação com o Colégio Grupo. Gilvan encontra Tato dormindo no pátio da escola.

Malhação – Viva a Diferença

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, após o Vale a Pena Ver de Novo

Horário: 17h55