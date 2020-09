Malvino Salvador “exclui” Caio Castro de foto e ator questiona

A reprise de Fina Estampa (2011) está comandando o horário nobre da Globo em 2020 porque a pandemia da Covid-19 pausou as gravações das novelas por 5 meses. Malvino Salvador, aproveitando-se da nostalgia, enalteceu a importância de Quinzé em sua vida pessoal e profissional. Caio Castro, um dos protagonistas, também deu o ar da graça.

O marido de Kyra Gracie confessou que está com saudade de viver o personagem: “Lembro que na época da gravação minha vida era uma correria, então fico feliz de poder assistir aos episódios dessa vez. Estou matando a saudade do Quinzé, esse personagem que me marcou muito”.

Malvino, que é pai de Ayra (5), Kyara (3) e espera o primeiro filho, contou até que atuar com Gabriel Pelícia, que interpretava seu filho, o ajudou na paternidade: “Em 2011, eu já era pai da Sofia, então levei essa experiência pra relação com o Quinzinho. Acho que o Quinzé também me ‘treinou’ pra ser pai de menino, algo que eu só estou vivendo agora, com a gravidez da Kyra”.

“De lá pra cá, pintou muita coisa boa na minha carreira. Fiz teatro, cinema, minisséries e explorei outros papeis nas novelas. Hoje tenho um olhar mais maduro e sou grato por ter trabalhado com uma equipe tão fantástica quanto a de Fina Estampa”, finalizou o galã, ao publicar foto com Lilia Cabral e Sophie Charlotte, que interpretavam respectivamente sua mãe e irmã.

Caio Castro, que também era seu irmão na trama, não apareceu na imagem escolhida. No bom humor, o ator contestou o colega de profissão: “Não gosta mais de mim, Quinzé?”. Malvino Salvador não respondeu ao questionamento e internautas se divertiram com a interação.

“É, pois é, cadê o Antenor na foto, né”, reparou um na ausência do personagem de Caio. Um telespectador da novela brincou com uma das tramas iniciais de Fina Estampa: “É porque você tinha vergonha da Griselda”. Outro entrou na brincadeira: “Você ficava lembrando ele que a Teodora [Carolina Dieckmann] tinha ido embora com outro”.

