Manchester City vence Wolverhampton por 3 a 1 em sua estreia na temporada 2020/21; Gabriel Jesus marca

O Manchester City começou a Premier League 2020/21 com tudo! Nesta segunda-feira, a equipe de Josep Guardiola visitou o perigoso Wolverhampton e venceu por 3 a 1, em pleno estádio Molineaux, pela 2ª rodada.

De Bruyne, de pênalti, Phil Foden e Gabriel Jesus marcaran para os visitantes, enquanto Raúl Jiménez descontou para os donos da casa. Destaque ainda para a assistência no gol do mexicano, em jogada na qual o português Daniel Podence deu maravilhosa caneta em De Bruyne antes de cruzar.

Em campo, os Citizens controlaram completamente as ações no 1º tempo e construíram o placar de 2 a 0 com absoluta naturalidade.

Aos 20, o zagueiro Saiss derrubrou De Bruyne na área com um carrinho destrambelhado: pênalti claríssimo bem marcado pelo árbitro.

Na cobrança, o próprio belga bateu com enorme tranquilidade e abriu o placar para a turma de Pep Guardiola.

Pouco depois, aos 32, o time de Manchester colocou os Wolves na roda com lindas trocas de passe, que terminaram com assistência de Sterling e gol de Foden.

O goleiro Rui Patrício ainda fez duas boas defesasm evitando que o City fosse para o intervalo com uma vantagem ainda mais confortável.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

No 2º tempo, o técnico Nuno Espírito-Santos mudou a postura de sua equipe, e o Wolverhampton melhorou de forma sensível na partida.

Nos primeiros 15 minutos, o clube aurinegro criou uma série de chances claras, mas Daniel Podence e Raúl Jiménez desperdiçaram todas.

Depois disso, porém, Guardiola reorganizou os Citizens, que reequilibraram as ações e deixaram a partida mais disputada.

Mas os Wolves seguiram insistindo e foram recompensados com um verdadeiro golaço.

Aos 33, Podence deu uma “caneta” perfeita em De Bruyne e cruzou na medida para Raúl Jiménez acertar uma cabeçada mortal.

A partida ficou emocionante nos minutos finais, com os mandantes buscando o empate e os visitantes se segurando.

No último ataque da partida, Gabriel Jesus bateu na grande área, a bola desviou na zaga e morreu no fundo das redes, selando o placar em 3 a 1.

De Bruyne comemora após marcar para o City sobre o Wolverhampton EFE

Wolverhampton 1 x 3 Manchester City

GOLS: Wolverhampton: Raúl Jiménez Manchester City: De Bruyne (pênalti), Foden e Gabriel Jesus

WOLVERHAMPTON: Rui Patrício; Adama Traoré, Boly, Coady, Saiss e Marçal (Vinagre); João Moutinho (Fábio Silva), Pedro Neto (Fábio Silva) e Rúben Neves; Daniel Podence e Raúl Jiménez Técnico: Nuno Espírito-Santo

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Stones, Aké e Mendy; Fernandinho, Rodri e De Bruyne; Foden, Sterling (Ferrán Torres) e Gabriel Jesus Técnico: Josep Guardiola

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

O brasileiro Marçal teve que ser substituído com apenas 7 minutos

De Bruyne chegou a 10 gols e 11 assistências em seus últimos 20 jogos de Premier League

O Manchester City teve 67% de posse de bola no 1º tempo, mesmo fora de casa

O City finalizou 7 vezes no 1º tempo, contra só 2 do Wolverhampton

A partida teve só 9 faltas no 1º tempo

9º gol de Raúl Jiménez contra times do Big 6 da Premier League

O Wolverhampton colocou 7 portugueses em campo durante o jogo

10ª ocasião seguida que o City vence seu jogo de estreia na temporada

Classificação

– Wolverhampton: 12º lugar, com 3 pontos

– Manchester City: 7º lugar, com 3 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no final de semana, pela Premier League.

Domingo, 27/09, 12h30*, Manchester City x Leicester

Domingo, 27/09, 15h*, West Ham x Wolverhampton

*horário de Brasília