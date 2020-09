Manchester United deslancha no fim, vence Luton Town por 3 a 0 e avança na Copa da Liga Inglesa

No próximo estágio da competição, o time comandada por Ole Gunnar Solskjaer enfrentará quem passar do confronto entre Preston North End e Brighton & Hove Albion, que se enfrentam na quarta-feira.

Em campo, os “Diabos Vermelhos” abriram o placar no final da 1ª etapa, em cobrança de pênalti.

O espanhol Juan Mata chamou a responsabilidade e venceu o bom goleiro Shea, marcando pela 1ª vez na temporada.

No 2º tempo, o Luton Town, que poupou vários jogadores visando o clássico contra o Watford, no final de semana, se lançou ao ataque e quase empatou.

Coube ao goleio Dean Henderson, que finalmente ganhou chance no United, fazer grande defesa para impedir o empate.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!