Manchester United joga mal e estreia na Premier League com derrota para o Crystal Palace

Neste sábado, a equipe recebeu o Crystal Palace pela segunda rodada da Premier League e fez sua estreia – o jogo da 1ª rodada foi adiado – com derrota por 3 a 1, gols de Andros Townsend e Wilfried Zaha, duas vezes, para os visitantes e o estreante Van de Beek diminuindo para os donos da casa.

