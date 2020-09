Manchester United lança terceira camisa polêmica, e torcida não perdoa

O Manchester United divulgou oficialmente o terceiro uniforme da temporada 2020/21 nas redes sociais, mas a camisa branca com listras pretas diagonais não repercutiu bem.

Os rivais ironizaram e muitos fãs protestaram pelo design, que deixou a camisa semelhante ao corpo de uma zebra. Alguns usaram o humor para criticar a escolha do clube e da parceira Adidas.

“O designer provavelmente recebeu £ 100.000 por este trabalho. Eu poderia ter feito o mesmo em cinco minutos por £ 15”, escreveu o responsável pela página FootiePrint.

“Honestamente? Ficou péssimo”, diz outro fã.

Nova camisa 3 do Manchester United para a temporada 2020/21 Divulgação Manchester United

Alguns fizeram piadas relacionadas com Harry Maguire, o defensor mais caro do United, dizendo que o uniforme foi feito especialmente para ele. Vale lembrar que o zagueiro foi detido pela polícia em 20 de agosto por ter agredido policiais em Mukonos, na Grécia.

Postagens com presidiários usando uniformes listrados, zebras correndo em bando ou fugindo de leões e até um pedido de boicote ao uniforme nas lojas marcaram as reações ao post do United.

As críticas nada tem a ver com a escolha das cores, mas sim ao design, especialmente das listras pretas. Elas se cruzam diagonalmente, mas em ângulos e espessuras diferentes. Não tem o mesmo formato nem mesmo tamanho e disposição na camisa. Foram feitas assim de propósito.

A Adidas queria criar um visual psicodélico, segundo o site “LiveScore”, aproximando-se do gosto e estilo de torcedores mais jovens. Mas que nem todos os jovens curtiram. E os veteranos odiaram.

Para minimizar o impacto, a empresa alemã fez uma alteração antes do lançamento oficial do uniforme. O conjunto passou a ter calção e meias brancas. Antes essas peças também tinham listras pretas. Apesar de terem sido retirados do uniforme de jogo, os itens estarão à venda.

A inspiração do novo uniforme veio das décadas de 70 e 80, quando o Manchester United chegou a ter uma camisa branca com listras pretas verticais cruzando o peito esquerdo.