Manoel Soares estreia como apresentador do É de Casa e dedica programa a sua mãe · .

Manoel Soares estreou neste sábado (12) como apresentador do É de Casa, primeiro profissional negro a ocupar esse cargo no programa. O jornalista fez um breve discurso no início da atração em que dedicou esta edição e essa conquista às mães. Lembrou de sua mãe, que sempre o incentivou, e pediu que mães estimulem os sonhos de seus filhos.

“Eu tô fingindo normalidade. Tem um nervosismo natural, porque a responsabilidade é grande, mas tem muita algria. Eu queria dedicar esse programa em especial a todas as mães que acreditam nos sonhos dos seus filhos”, falou.

“Em especial à dona Ivonete, que acreditou no sonho que o menino lá podia ser apresentador de televisão. Dona Ivonete: não erramos. Você que é mãe também, continue acreditando no sonho dos seus filhos, que isso faz toda a diferença”, afirmou.

Soares foi saudado pelas colegas de estúdio, Patrícia Poeta e Ana Furtado, que lhe deram boas vindas. Em seguida, o repórter Mateus Luz entrou ao vivo para uma matéria do programa e também parabenizou o colega. “Manoel, estamos com saudades, mas não volte logo. Fique aí, você merece”, falou.

