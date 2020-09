Manu Gavassi anuncia que vai ligar para um fã e é surpreendida

Manu Gavassi quebrou mais um recorde em 2020. Meses depois de protagonizar a maior votação da história do Big Brother no início do ano, ela fez um desafio aos fãs e contou com o tweet mais respondido da história do Twitter.

O feito aconteceu na madrugada desta quinta-feira (3), após a cantora do hit Deve ser horrível dormir sem mim pedir que os fãs respondessem a sua publicação com várias hashtags, sob a promessa de ligar para um deles.

“Então tá. Começa agora o mutirão “CALL COM A MANU” eu vou ligar pra um fã que participar. Que comecem os jogos.UM MILHÃO de respostas nesse tweet usando as tags”, disparou, no último dia 29 de agosto.

Três dias depois, a meta foi batida e a publicação contou com 1,2 milhão de respostas, ultrapassando o recorde anterior, que pertencia ao grupo sul-coreano BTS, com mais de 900 mil comentários.

Nos últimos dias, ela também bateu recorde em visualizações no YouTube, atingindo mais de 2 milhões de views em 24 horas na plataforma, com o clipe em parceria com Gloria Groove, barrando o grupo coreano BTS.

Para completar, o feito se tornou ainda maior por conta da duração da obra, que conta com mais de 10 minutos de arte, na soma entre a introdução e a música, que contou com a participação do ex-namorado Chay Suede.

Até agora, o vídeo já conta com mais de 10 milhões de views.

Confira: