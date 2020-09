Manu Gavassi aparece sem maquiagem e aposta em look decotado

Manu Gavassi saiu do BBB 2020 no fim de abril como finalista e de lá pra cá tem colecionado sucessos: seja em seus novos (e antigos) trabalhos, como em popularidade nas redes sociais. No Instagram, a cantora compartilhou novas fotos sem muita edição, cativando fãs e amigos famosos.

Na manhã dessa quarta-feira (2), a ex-participante do Big Brother Brasil resolveu tomar sol num gramado e fez piada sobre um inseto que resolveu lhe importunar: “Na segunda foto uma formiga subiu no meu braço e eu estava desejando boa sorte em em sua jornada”.

Thelma Assis, campeã do reality, se rendeu à amiga: “Manu sendo Manu”. A influencer Maria Bopp se divertiu com a situação: “Evoluída até ao lidar com insetos. Eu estaria sapateando e gritando ‘Tira, tira’”. A atriz Lucy Alves pensou na voz de Manu: “Essas legendas já imagino a vozinha”.

Depois, já na tarde, Manu Gavassi apostou num top decotadíssimo e numa legging justa, evidenciando seu corpo em forma, aparecendo sem nenhuma maquiagem. “Sem filtro, apenas o solar fator 99. Às vezes é bom lembrar como é a nossa cara sem filtro”, escreveu ela na legenda do post no Instagram.

Sandy enviou um emoji de coração roxo. Um fã da cantora elogiou a ídola: “Estou simplesmente rendida por essas fotos. Maria Manoela Latini Gavassi, deixa um pouco de beleza pra nós”. Outro seguidor brincou: “Já te vimos por 3 meses sem filtro, Manoela”. Manu respondeu: “Mas eu não me via”.

Confira: