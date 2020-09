Manu Gavassi bate recorde mundial no Twitter e anuncia decisão inédita

Desde que saiu do BBB 2020, Manu Gavassi está colhendo os louros da fama: desde o sucesso com seus novos trabalhos à repercussão de antigos, ou em popularidade nas redes sociais. Especificamente no Twitter, a cantora bateu um importante recorde mundial.

Manu está concorrendo a vários troféus em premiações diferentes como Meus Prêmios Nick e MTV Miaw, e parte dessa votação é feita por hashtags no site. Com toda garra pra ganhar, na segunda-feira (31) a ex-BBB lançou um desafio: “Então tá. Começa agora o mutirão ‘CALL COM A MANU’. Eu vou ligar pra um fã que participar. Que comecem os jogos”.

O desafio não foi só lançado, como cumprido com maestria. O tweet em questão alcançou a marca de 1 milhão de respostas dos fãs, se tornando o tweet mais respondido de todo o Twitter no mundo, ultrapassando o BTS, grupo de K-Pop que chegou ao número de 900 mil.

A cantora de Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim ficou extasiada com a novidade: “Vocês estão de sacanagem com a minha cara. O que está acontecendo? Nós somos comprovadamente pirados. Essa é ela conclusão que cheguei. Assim como eu vocês levam uma brincadeira ao extremo. AMO. Eu amo”.

Percebendo mais o que realmente aconteceu, Manu Gavassi escreveu um agradecimento emocionado aos fãs: “Vocês me mantém grata e na minha essência. Eu achei que nunca mais seria possível viver coisas assim, achei que tinha perdido minha oportunidade de fazer as pessoas prestarem atenção no meu trabalho. Vocês são a prova que eu estava errada. E de verdade: é só o começo”.

Pela primeira vez, a cantora entrará em contato telefônico com fãs, cumprindo assim a promessa que fez: “E agora eu que lute pra escolher 10 de vocês que vão representar esse nosso milhão”. Por falar em milhões, o videoclipe do single com Glória Grove chegou a 10.000.000 de visualizações. Sobre recordes, protagonizou o paredão mais votado do mundo — em programas de televisão — com 1 bilhão e meio de votos, na berlinda que eliminou Felipe Prior do BBB 2020.

Confira:

Então tá. Começa agora o mutirão “CALL COM A MANU” eu vou ligar pra um fã que participar.

Que comecem os jogos. 😎 UM MILHÃO de respostas nesse tweet usando as tags#MPN #ManuGavassiIG #ManuGavassiInspiracao #ManuGavassiStyle #GarotaErrada #AudioDeDesculpas #ManuGavassi — Manu Gavassi (@manugavassi) August 31, 2020

VOCÊS ESTÃO DE SACANAGEM COM A MINHA CARA ! 😱 — Manu Gavassi (@manugavassi) September 3, 2020

KIKTAACONTECENDOOOO AAAAHHHHH https://t.co/3UH5fxc3R5 — Manu Gavassi (@manugavassi) September 3, 2020

Vocês me mantém grata e na minha essência. Eu achei que nunca mais seria possível viver coisas assim, achei que tinha perdido minha oportunidade de fazer as pessoas prestarem atenção no meu trabalho. Vocês são a prova que eu estava errada. E de verdade: é só o começo. 🙏🏼❤️ — Manu Gavassi (@manugavassi) September 3, 2020