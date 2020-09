Manuela Dias desabafa e culpa pandemia por mudanças em Amor de Mãe

Manuela Dias não descansou durante a quarentena provocada pelo coronavírus, e revelou em entrevista à revista Época que se dividiu entre cuidar da filha, acompanhar a reforma da casa e trabalhar no texto de Amor de Mãe, que sofreu mudanças sensíveis por causa da pandemia.

“Tudo mudava tanto, que só estou entregando tudo nesta semana“, declarou a autora, que confessou ter pensado se a Covid-19 entraria na trama. “Quando a Globo terminou de organizar o protocolo, que é testado, questionado, revisto todos os dias, precisei determinar. Então, a novela volta com a pandemia em andamento. Pulei a fase do ‘tem de usar máscara’ e ‘como usa o álcool em gel’ e localizei no tempo em que contabilizávamos 8 mil mortos“, revelou.

Manuela pontuou sobre o fato da novela das 21h ter virado uma narrativa de época, já que sua volta será em fevereiro. “Como tem uma data marcada, eu sei exatamente o tempo que ela (a pandemia) dura dentro da história. A novela acaba, por exemplo, antes da vacina“, observou.

Dias defendeu o protocolo de segurança adotado pela Globo. “O protocolo é maravilhoso porque ele viabiliza, sem ele não tinha como gravar, então, eu amo o protocolo! Tudo que eu puder fazer para compor com ele, eu faço. Não pode esse encontro? A gente faz por Zoom, por videoconferência. Incorporei tudo que a gente está usando na vida“, afirmou.

A global admitiu o seu lado obsessivo com relação aos diálogos dos seus trabalhos. “Inclusive, sou famosa por falar para os atores que não podem mexer no texto, que vou ficar chateada. E fico mesmo. Escrevo os diálogos praticamente sozinha“, confidenciou. “O ator faz a entonação que quiser, o diretor a marcação que quiser… Só não mexe no texto!“, recomendou.