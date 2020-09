Mão boba em A Fazenda 12? Biel encosta nas partes íntimas de JP Gadêlha · .

Durante uma brincadeira em A Fazenda 12 na tarde desta quarta-feira (9), Biel encostou nas partes íntimas de JP Gadêlha. Os peões conversavam na casa da árvore quando o funkeiro tocou a região da genitália do bombeiro. Minutos antes, Jojo Todynho também se animou com o ex-participante do The Circle Brasil e arrancou risos dos peões.

Na área externa, os rapazes falavam sobre as primeiras experiências no reality show da Record. Enquanto Lucas Strabko, o Cartolouco, comentava suas impressões para os peões, Biel se levantou do colchonete e passou a mão nas partes íntimas de JP. Eles riram da brincadeira e seguiram com a roda de conversa.

Minutos antes, na presença de Lipe Ribeiro e Jakelyne Oliveira, Jojo questionou o bombeiro sobre o órgão sexual dele: “Sua mandioca é boa?”. Em seguida, a funkeira se aproximou do rapaz e levou a mão até o corpo dele.

No entanto, por causa da posição da câmera, não é possível ver se ela realmente tocou Gadêlha. Esta situação também provocou risos nos participantes do reality.

Nas redes sociais, os internautas comentaram as atitudes dos peões com JP. “Gente, por que todo mundo tá pegando no p** do JP hoje?”, questionou Hortência Lima. “A Jojo entregando um acervo de memes até 2021”, opinou Igor Saulo.

Confira os vídeos e algumas reações:

Sua mandioca é boa? pic.twitter.com/cnBnEk90kK

Gente pq todo mundo tá pegando no p** do jp hoje?????? https://t.co/SwbP9ZlQHj

A Jojo entregando um acervo de meme até 2021 https://t.co/3fm4qKtHFU

