Maquininhas de cartão aumentaram 31,8% ano passado, diz BC

O Banco Central divulgou os dados sobre o aumento de maquininhas de cartão e número de cartões de débito e de crédito no Brasil. Nos dois casos, houve aumento substancial. Os dados divulgados semana passada pelo BC dizem respeito ao ano de 2019.

De acordo com esses dados, há 123 milhões de cartões de crédito e 132 milhões de cartões de débitos ativos no Brasil. Quando os números são comparados com 2018, houve aumento de 18% e 14%, respectivamente.

O número total de maquininhas de cartão também aumentou no país: houve um aumento de 31,8% em 2019, comparado com o número de 2018.

Também houve aumento em todo 2019 comparado com 2018 quando se trata de números de transações com cartões de débito e de crédito. Houve aumento de 35% em transações com cartões de crédito e de 20% com cartões de débito. De todas as transações, 1,6% das feitas com cartões de débito foram realizadas não-presencialmente. O número representa 24,3% das transações com cartões de crédito feitas ano passado.

As transações feitas por internet banking tiveram aumento de 4% e as por mobile banking, 17%. Juntas, corresponderam a 76% das transações feitas ano passado. O número prova a digitalização dos serviços bancários.

Já o número de caixas eletrônicos no Brasil diminuiu em 3% quando comparado com o ano anterior. Ao todo, há 171.284 terminais em operação no país.