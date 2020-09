Maranhão: Volta às aulas presenciais é adiada novamente após consulta

A Secretaria de Educação do Estado do Maranhão (Seduc) realizou nova consulta quanto à volta das aulas presenciais. Na última sexta-feira (04), de acordo com o resultado, a Seduc afirmou que a comunidade escolar ainda se sente insegura para a volta às aulas.

Desse modo, pela sexta vez, a reabertura das escolas é adiada na rede estadual. A pesquisa tinha como objetivo saber a opinião de alunos, pais de alunos, professores e demais profissionais da educação.

Segundo a Seduc, 54,58% dos votantes não concordam com o retorno às aulas, enquanto 45,42% optaram pelo retorno às atividades presenciais. A consulta esteve aberta entre 26 de agosto e 1º de abril, por meio do site da Seduc. Ao todo, 46.109 pessoas participaram da votação.

Os professores foram, em número, os que mais se opuseram ao retorno. Assim, mais de 80% dos professores da rede estadual afirmaram que não consideram possível a volta às aulas. Apenas 19,6% dos profissionais defenderam o retorno.

Já entre os pais e responsáveis, 36,3% aprovam a volta as aulas, enquanto 63,7% não querem o retorno. Desse modo, o governador Flávio Dino afirmou:

Você Pode Gostar Também:

“Temos que respeitar, é uma insegurança das pessoas. Nós consideramos que temos condições de avançar no ensino híbrido, mas faremos isso junto com as comunidades escolares. Essa pesquisa foi tabulada ontem e vamos repeti-la no final de setembro, para avaliar novamente a visão da comunidade escolar”.

Distribuição de chips

O governador anunciou ainda, junto ao resultado da pesquisa, a distribuição de chips de dados para estudantes da 1ª e 2ª série do ensino médio. Assim, cerca de 200 mil chips que serão doados aos estudantes da rede pública para viabilizar o ensino remoto a maior número de matriculados.

As aulas da rede privada de ensino já retornaram no Maranhão, com rodízio de alunos e transmissão ao vivo para os alunos em casa.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui seu comentário!

Clique aqui para ver mais sobre a área de educação.