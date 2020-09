Marcelo Cosme passa por cirurgia e segue afastado da GloboNews

Afastado do Em Pauta, da GloboNews, desde o começo da semana, Marcelo Cosme passou por uma cirurgia na garganta. O jornalista está bem, mas seguirá em repouso absoluto, segundo informações obtidas pelo RD1.

Em um grupo do WhatsApp, inclusive, o âncora deixou uma mensagem para tranquilizar os colegas: “Oi, amigos. Já estou no quarto, tudo correu bem [na cirurgiã]. Agora começam os 7 dias sem falar”.

Com a ausência de Marcelo Cosme, Aline Midlej seguirá no comando do Em Pauta. A previsão é de que ele volte no próximo dia 14 de setembro.

Falando nisso, no começo do mês passado, a jornalista também precisou substituir o apresentador por duas semanas. Na ocasião, o editor-chefe e colunista do RD1, João Paulo Dell Santo, revelou que a escolha dela para o cargo foi vista nos bastidores como um teste.

Isso porque Aline tem grandes chances de assumir em definitivo o comando do jornalístico que é um dos carro-chefes da GloboNews. Namorada do diretor de TV Rodrigo Cebrian, ex-Caldeirão do Huck e hoje à frente do Que Mundo é Esse?, do mesmo canal, a âncora demonstra o interesse de trocar São Paulo pelo Rio de Janeiro.

Já Cosme é visto como o mais cotado para substituir Rodrigo Bocardi – possível nova dupla de Ana Paula Araújo no Bom Dia Brasil – no Bom Dia São Paulo, em dupla com Gloria Vanique. Chamando a atenção na GloboNews, o apresentador também mostrou bom desempenho à frente do Hora Um e do Jornal Hoje.