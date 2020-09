Marcelo Crivella copia Bolsonaro e cobra ‘dívida da Globo’ publicamente · .

Após acusar a Globo de denúncias “infundadas, caluniosas e montadas”, Marcelo Crivella imitou o presidente Jair Bolsonaro e cobrou a emissora publicamente sobre uma suposta dívida. No início desta semana, o prefeito do Rio de Janeiro disse que a empresa estaria com um débito de R$ 33 milhões de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ISS (Imposto Sobre Serviços) pendente junto ao município. A Globo nega.

Sem detalhar de quando seriam essas dívidas, Crivella avisou que fez um desafio à emissora. “Na última sexta-feira [4], desafiei a Globo a pagar os R$ 33 milhões que devem ao município do Rio de IPTU e ISS. Se vocês pagarem o que devem, vou investir tudo na saúde da nossa cidade! E aí, vocês topam?”, provocou o político na noite da última segunda-feira (7), pelo Twitter.

O . questionou a Globo sobre essa acusação do prefeito. A emissora defende que não há débitos pendentes, mas que está recorrendo de cobranças interpretadas como indevidas.

“A informação [passada por Crivella] não procede. A Globo não tem débitos pendentes com a prefeitura. Como qualquer empresa brasileira, tem garantido por lei o direito de questionar possíveis cobranças indevidas”, informa a Globo, em nota.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa da Prefeitura do Rio de Janeiro para entender os detalhes dessa dívida exposta por Crivella. Ela reforça que existe o débito e confirma que o caso está atualmente em disputa judicial.

“A Prefeitura do Rio reitera que a Rede Globo tem, sim, dívidas de IPTU e ISS com o município. A cobrança aguarda decisão da Justiça, que apenas irá avaliar qual será o valor preciso do débito. A prefeitura estima que a Globo deva R$ 33 milhões aos cofres da cidade”, diz a nota.

Veja abaixo o tuíte em que o prefeito acusa a emissora de calote:

Na última sexta-feira, 04/09, desafiei a @RedeGlobo a pagar os R$ 33 milhões que devem ao município do Rio de IPTU e ISS. Se vocês pagarem o que devem, vou investir tudo na saúde da nossa cidade! E aí, vocês topam?

— Marcelo Crivella (@MCrivella) September 8, 2020

Candidato à reeleição pelo partido Republicanos, o bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus subiu o tom contra a Globo após a emissora denunciar no início da semana passada o caso “guardiões do Crivella”, em que funcionários pagos pela prefeitura faziam plantão na porta dos hospitais municipais do Rio para atrapalhar reportagens que traziam informações sobre problemas da rede.

No lançamento de sua campanha pela reeleição no feriado, Crivella procurou associar a sua imagem a Jair Bolsonaro e teve ao seu lado no palanque Rogéria Bolsonaro, ex-mulher do presidente e pré-candidata a vereadora pelo mesmo partido do prefeito.

