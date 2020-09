Marco Pigossi posa sem camisa e recebe cantadas dos fãs

Marco Pigossi recebeu todo o carinho dos internautas em seu mais novo clique no Instagram. No final da tarde deste sábado (5), o famoso compartilhou um clique que mostrou como ele tem encarado o calor de Los Angeles, nos Estados Unidos: com pouca roupa.

A estrela internacional posou sem camisa na praia e o corpo musculoso deixou evidente que parte do tempo foi reservado para os exercícios físicos durante a quarentena. “Apenas outro dia no escritório”, escreveu, em tom de brincadeira.

Com mais de 70 mil curtidas em menos de 2 horas, famosos reagiram impressionados com o físico do ex-galã da Globo. “Gente”, reagiu Fernanda Paes Leme. “Como faz pra trabalhar ai!”, manifestou Hugo Gloss. O ator João Côrtes curtiu a publicação.

Fãs de Pigossi reagiram com milhares de comentários picantes e até com cantadas ousadas. “Que homem, Brasil, que homem!”, declarou um. “Misericórdia o tempo só te favorece…”, provocou outra.

“Que homem gostoso, meu Deus!”, enalteceu uma terceira, empolgadíssima com a visão. “Eita, as pernas até estremecem”, disparou mais uma. Foi a segunda foto sem camisa do ator em pouco mais de duas semanas. Na primeira, ele surgiu nas areias de Venice Beach, em Los Angeles.

Confira: