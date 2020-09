Marcos Mion abre o jogo sobre as cobranças durante A Fazenda

Marcos Mion abriu o coração sobre o período em que apresenta A Fazenda, na Record. A atração, que estreará nesta terça (08), às 22h30, traz um peso ao apresentador com as cobranças feitas pelo público por conta do jogo.

“É uma loucura, mas uma loucura deliciosa. Eu não via a hora de começar. Se dependesse de mim, haveria uma Fazenda no primeiro e outra no segundo semestre“, iniciou o apresentador em coletiva de lançamento da nova temporada.

“Eu gosto demais desta loucura toda. São os momentos em que eu me sinto vivo, trabalhando e fazendo o que eu gosto, mas a realidade é que é muito exaustivo”, revelou o artista. “Eu poderia ter uma postura de apresentador e não me envolver muito. Simplesmente chegar lá e falar o que está escrito no TP [Teleprompter] e ir embora, mas este não é o meu jeito de trabalhar e nunca vai ser sem me envolver de corpo e alma”, disparou.

Marcos Mion ainda falou sobre se envolver 24 horas no programa. “Como eu falei brincando, se o prêmio de R$ 1,5 milhão é para o último a sair, deveria ser meu, pois eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Eu fico até depois que é anunciado o campeão e vivendo A Fazenda lá, presencialmente, e quando não estou lá, estou com os relatórios, as redes sociais ou acompanhando os familiares de quem está lá dentro. Eu realmente mergulho de corpo e alma”, disse o apresentador.

Sobre a família, o artista disse que tem que dividir o tempo entre trabalho, filhos, cachorros e a vida social. “Eu tenho um negocinho chamado resto da minha vida, né? Três crianças, três cachorros, um casamento que eu tenho que encaixar no meio, m as estou me sentindo um pouco aliviado este ano. No ano passado, eu fiz A Fazenda paralela ao musical Zorro. Neste período eu cheguei à exaustão. Então, falei que não dividiria A Fazenda com nada mais para eu ficar dedicado somente ao programa”, confessou.