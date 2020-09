Marcos Mion diz que quase embarcou em voo com terroristas no 11 de Setembro · .

Marcos Mion disse que quase embarcou em um voo com terroristas no dia 11 de Setembro de 2001, data do ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Segundo o apresentador de A Fazenda 12, a viagem só foi cancelada por causa da fumaça que se espalhou pelo céu de Nova York. A revelação do funcionário da Record foi feita nesta sexta-feira (11) em uma publicação no Twitter.

“Onde você estava em 11/09? Acredite se quiser, mas eu estava em um avião, na pista, em NY indo pra L.A. [Los Angeles] que, graças a Deus, não levantou voo por causa da fumaça que estava tomando conta da cidade após a queda da primeira torre. Depois meu voo saiu na lista dos voos com terroristas”, escreveu Mion.

A declaração surpreendeu os seguidores do apresentador do reality rural da Record. “Misericórdia, ainda bem que eu estava na casa da minha avó”, relembrou uma usuária identificada como Thamirys.

“Estava fazendo tranças no meu cabelo e fiquei assustada quando entrou o plantão da Globo e deram a notícia”, contou Cristiane Mouzinho.

Confira os tuítes de Mion e alguns comentários:

