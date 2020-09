Marcos Mion revela expectativas para a estreia de A Fazenda 2020

O apresentador Marcos Mion participou da coletiva online que foi promovida pela Record no Facebook acerca da estreia de A Fazenda 2020. A live, com apresentador e diretores, esclareceu algumas dúvidas sobre o reality que volta ao vídeo nesta terça-feira (8), às 22h30.

Mion revelou, na ocasião, o que espera desta décima segunda edição do programa. “A expectativa é altíssima por todos os fatores envolvidos e por todas novidades propostas na dinâmica do jogo e pelo momento em que estamos vivendo“, iniciou ele.

“A realidade que estamos vivendo é muito dura e tem castigado demais o povo, então, ter um programa como ‘A Fazenda’ chegando neste período, é ter uma possibilidade de spoiler para um mundo diferente do que estamos vivendo aqui, onde as pessoas não usam máscaras, podem aglomerar na festa, na piscina e cozinhar todos juntos. Eles entram testados, portanto, sem contágio de doença. Será um mundo de fantasia, dessa vez. Lá dentro, eles terão um mundo de mais liberdades do que a gente aqui fora“, destacou Mion.

“Toda essa movimentação e o protocolo de segurança da Record, que é muito rígido, dá um grau de ansiedade e expectativa para este projeto. Tenho muito orgulho de fazer parte desta ideia e honra enorme de comandar ‘A Fazenda’. Muita coisa só veremos conforme forem andando e acontecendo. Tanto para nós da produção como para eles que estarão confinados e para o público de casa. Todos estão em uma grande expectativa“, contou.

Marcos Mion não terá contato direto com os peões nem mesmo nos dias de eliminação. A interação do apresentador com os participantes será feita também por vídeo. No dia da Prova do Fazendeiro, que acontece no campo de provas e também conta com a presença dele, Mion estará no local para conferir a atividade; porém, com distanciamento para evitar qualquer tipo de contágio.