Marcos Oliveira, o Beiçola de A Grande Família, é internado após sofrer infarto

Conhecido pela interpretação do personagem Beiçola em A Grande Família, Marcos Oliveira, foi internado na noite desta segunda-feira (31). O ator está na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Botafogo.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, o artista sofreu um infarto agudo do miocárdio. Ele deu entrada na unidade hospitalar depois que sentiu dores fortes no peito.

Ainda segundo a coordenação da unidade, Marcos Oliveira está lúcido e tem quadro de saúde estável. Para a revista Quem, o artista afirmou: “Tive dores fortes no peito e braço e procurei o hospital. Era princípio de infarto”.

“Estou medicado e não sinto mais nada. Estou bem”, garantiu o ex-ator da Globo. “Devo receber alta na semana que vem porque ainda estou fazendo vários exames. Mas já estou bem”, comentou o famoso.

Na TV, Marcos Oliveira atuou como o personagem Beiçola por 13 anos. Em 2016, depois do fim de A Grande Família, o ator deu vida a um conspirador que assumia a identidade de um padre na novela Liberdade, Liberdade.

Dois anos depois, ele voltou às novelas da Globo e interpretou Heráclito, um marquês, na novela Deus Salve o Rei. Entre os novos projetos dele, está a estreia da terceira temporada da série O Dono da Lua, no Multishow.